Le Real Madrid piste aussi Ruben Dias

Le Real Madrid a déjà bouclé les dossiers Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella et Bernardo Silva, sans compter la prolongation de contrat d’Antonio Rüdiger. Pourtant, José Mourinho veut encore un défenseur central supplémentaire. En Allemagne, Bild assure qu’il craque sur Nico Schlotterbeck du BVB. En Angleterre, c’est un autre joueur qui est mentionné.

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En effet, The Athletic révèle que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ciblent Ruben Dias (29 ans). Compatriote de Mourinho, l’international portugais est l’un des tauliers de la défense de Manchester City. Club avec lequel il est encore sous contrat jusqu’en juin 2029. Mais un départ n’est pas à exclure selon la publication britannique. Affaire à suivre…