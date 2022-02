Le duel Mbappé-Vinicius fait saliver l'Europe, Benfica menacé de rélégation après une sale affaire de corruption

La suite après cette publicité

Tout le monde veut voir le duel entre Mbappé et Vinícius !

En Espagne on trépigne d'impatience d'assister à cette rencontre entre le PSG et le Real Madrid (21h, à suivre en direct sur notre site) et surtout de voir le duel entre Kylian Mbappé et Vinicius Júnior ! Et quoi de mieux que le «Parc des Princes» pour accueillir les deux cracks de la nouvelle génération comme le résume Marca sur sa Une. «Mbappé et Vinicius s'affrontent dans l'un des meilleurs chocs de l'histoire de la Ligue des Champions», résume le quotidien. Même son de cloche pour AS où les deux attaquants sont mis en avant car ils «sont les protagonistes d'une finale avant l'heure entre le PSG et le Real», écrit le journal pro-Madrid. Benzema est toujours dans l'incertitude mais est attendu de pied ferme s'il peut jouer. Enfin, le Corriere dello Sport résume ce choc au sommet comme «des milliards et du pouvoir : voilà PSG-Real» !

Terrible affaire de corruption au Portugal

Au Portugal, c'est une sombre affaire de corruption à l'arbitrage qui fait la Une ce matin. Comme le placarde le Correio da Manhã : «Benfica soupçonné d'acheter des arbitres» ! C'est Bruno Paixão, ancien arbitre désormais à la retraite depuis mai 2021 qui est dans l'œil du cyclone. Entre 2014 et 2019, il aurait favorisé Benfica au cours de trois matches et pour cela il aurait été payé plusieurs milliers d'euros. Sur cette affaire, les Aigles risquent la relégation si les faits sont prouvés. Une affaire qui fait grand bruit au Portugal puisque cela fait aussi la Une de O Jogo qui évoque une «embrouille à grande échelle». Même A Bola parle de «paiements présumés à Bruno Paixão dans une sombre histoire de corruption.» Si cela est avéré, Benfica est dans de sales draps.

La Juve a un plan pour Dybala

On termine ce tour de la presse en Italie, où Tuttosport nous donne des nouvelles de la prolongation de contrat de Paulo Dybala à la Juventus. Et le journal turinois rapporte que l'arrivée sensationnelle de Dušan Vlahović a rebattu les cartes ! «La Juve est en pleine ascension avec l'arrivée du Serbe et l'utilisation du super-trident a rendu à l'Argentin ses meilleures performances : maintenant le renouvellement de la Joya est plus proche.» C'est la direction des Bianconeri qui doit s'en frotter les mains !