Le PSG va diffuser la finale de la Ligue des Champions au Parc des Princes

Pour la deuxième année de suite, le PSG est en finale de la Ligue des Champions. Fort du succès retentissant de l’édition précédente, le Paris Saint-Germain transforme à nouveau le Parc des Princes en fan-zone pour cette seconde finale consécutive. En ouvrant les portes du Parc des Princes le 30 mai prochain, le PSG va permettre à ses supporters de vivre la finale comme s’ils étaient à Budapest pour la finale.

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Cette initiative souligne la volonté du Paris Saint-Germain d’ancrer ses exploits sportifs dans la légende locale en offrant aux fans un cadre prestigieux et une atmosphère électrique. Une mise en scène est également prévue pour rendre l’expérience encore plus unique pour les supporters qui décident de regarder la finale à Paris. Le club de la capitale communiquera ce jeudi sur toutes les informations autour de l’événement. Les supporters intéressés peuvent d’ores et déjà s’inscrire à l’alerte billetterie de l’événement sur le site du PSG.