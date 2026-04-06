Barça : le retour de Frenkie de Jong se précise

Frenkie de Jong poursuit sa récupération après sa blessure musculaire contractée le 26 février dernier à l’entraînement. Le FC Barcelone avait alors précisé qu’il souffrait d’une lésion au biceps distal de la jambe droite, avec une durée d’indisponibilité estimée entre cinq et six semaines. Ce délai arrivera à son terme ce jeudi 9 avril, soit deux jours avant le match face à l’Espanyol. Par ailleurs, le staff du Barça souhaite le faire rentrer sur la pelouse lors du derby, même s’il ne joue que très peu comme indique Mundo Deportivo.

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L’objectif serait que le milieu de terrain de 28 ans puisse retrouver du rythme, avant d’être pleinement disponible pour le match retour de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid, prévu le 14 avril au Metropolitano. Un retour progressif, plein d’espoir et aussi stratégique pour le néerlandais. Alors que la troupe barcelonaise aborde une période décisive de sa saison en championnat et que l’entrejeu va avoir un rôle clé, sa présence est très attendue.