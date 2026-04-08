PSG : Safonov recadre un journaliste sur sa performance face à Toulouse

Ce mercredi soir, la soirée a été plutôt tranquille pour Matvey Safonov avec le PSG. Le portier russe, dans le viseur après sa prestation manquée face à Toulouse ce week-end, a répondu présent face à Liverpool sans jamais être inquiété. Et en zone mixte, lorsqu’il a été interrogé sur des potentiels doutes après son match face au TFC, Safonov a répondu sèchement. En français qui plus est.

La suite après cette publicité

«Je n’ai pas compris l’idée de ta question. J’ai compris ta question, mais qu’est-ce que tu veux dire ? Dis-le directement. Pourquoi je devrais douter ? Explique-moi pourquoi je dois être stressé ? Explique-moi ? Tu ne sais pas ? Moi aussi, je ne sais pas alors. J’ai compris l’idée mais pour moi, personne n’a rien dit. Personne ne m’a rien dit en face. Mais je ne regarde pas la presse, je ne sais pas. S’il y a eu des critiques, c’est normal car c’est une grande équipe et tout le monde veut donner de l’énergie pour l’équipe. Et si tu fais des fautes, il y a les supporters qui ne seront pas contents mais pour moi c’est normal. Quand tu es bon, tout le monde est avec toi.»