PSG : Presnel Kimpembe se méfie de l'Atalanta

Défenseur central du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe (24 ans) aura plus de responsabilités l'an prochain. Suite au départ de Thiago Silva, il va former la charnière francilienne avec Marquinhos. C'est ainsi qu'il a prolongé d'un an jusqu'en juin 2024. Il a justifié cette décision sur le site du club et a également abordé l'actualité. Le Paris Saint-Germain affrontera l'Atalanta en Ligue des Champions. Un match qui s'annonce assez compliqué selon le champion du monde 2018.

« Il va falloir faire très attention, et surtout ne pas sous-estimer l'adversaire. Il faudra bien se préparer, on sait que c'est une équipe très offensive. Ils auront aussi faim que nous, il faudra être prêts, en sachant en plus que tout se joue sur un match» a ainsi expliqué Presnel Kimpembe. Une échéance cruciale qui pourrait permettre au Paris Saint-Germain de vivre sa première demi-finale de l'ère QSI.