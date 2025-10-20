Un joueur de Getafe démonte encore Vinicius Jr

Un week-end encore, le comportement de Vinicius Jr a fait polémique. Cette fois, c’est contre Getafe que le Brésilien a fait des siennes, et les joueurs de Getafe ainsi que le coach des Azulones l’ont accusé de plusieurs provocations. Interrogé par la Cadena SER, Juan Iglesias, qu’on a vu se fritter avec le numéro 7 madrilène à plusieurs reprises, en a aussi rajouté une couche dans des propos publiés ce lundi.

« Vinicius est un grand joueur, mais ce genre de choses ne lui rendent pas service, ça le rend plus faible. J’espère qu’un jour il fera de l’autocritique et qu’il commencera à respecter les gens. Il sait ce qu’il m’a dit, et je suis allé voir ses coéquipiers pour leur dire qu’ils lui apprennent à respecter les gens, il doit apprendre d’eux », a indiqué le joueur. Le message est passé.