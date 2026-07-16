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Coupe du Monde

Jude Bellingham sort du silence après son altercation avec Messi

Par Jordan Pardon
1 min.
Jude Bellingham est auteur de deux buts et une passe décisive en Coupe Du Monde @Maxppp
Angleterre 1-2 Argentine
winamax
1 2.65 N 2.95 2 3.00 bonus 100€

L’image a rapidement enflammé les réseaux sociaux. Dans un duel sous pression entre l’Argentine et l’Angleterre, Lionel Messi et Jude Bellingham se sont retrouvés au cœur d’un échange tendu très rapidement. L’Anglais semblait adresser des mots à Messi, tandis que le capitaine argentin a simplement répondu par un signe de tête avant de s’éloigner, sans entrer dans la provocation.

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Après la rencontre, Jude Bellingham est revenu sur cette séquence : «il n’y avait aucun problème avec Messi. On parlait d’un tir contré, en vrai, il n’y avait rien de mauvais du tout. Je suis sûr que tout le monde va en faire toute une histoire, mais pour moi, il n’y avait rien. Pour moi, c’était un privilège d’affronter Leo. La Coupe du Monde qu’il réalise est exceptionnelle, je lui souhaite bonne chance pour la finale.»

Pub. le - MAJ le
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