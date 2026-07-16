Jude Bellingham sort du silence après son altercation avec Messi

L’image a rapidement enflammé les réseaux sociaux. Dans un duel sous pression entre l’Argentine et l’Angleterre, Lionel Messi et Jude Bellingham se sont retrouvés au cœur d’un échange tendu très rapidement. L’Anglais semblait adresser des mots à Messi, tandis que le capitaine argentin a simplement répondu par un signe de tête avant de s’éloigner, sans entrer dans la provocation.

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Après la rencontre, Jude Bellingham est revenu sur cette séquence : «il n’y avait aucun problème avec Messi. On parlait d’un tir contré, en vrai, il n’y avait rien de mauvais du tout. Je suis sûr que tout le monde va en faire toute une histoire, mais pour moi, il n’y avait rien. Pour moi, c’était un privilège d’affronter Leo. La Coupe du Monde qu’il réalise est exceptionnelle, je lui souhaite bonne chance pour la finale.»