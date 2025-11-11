Menu Rechercher
Real Madrid : 5 joueurs sont déçus de Xabi Alonso

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Xabi Alonso @Maxppp

Alors que la presse espagnole dévoile presque quotidiennement des informations évoquant des problèmes dans le vestiaire madrilène, la situation de Xabi Alonso se complique sérieusement. Le Basque aurait déjà perdu le contrôle et le respect de son vestiaire, où de nombreux joueurs n’apprécient pas sa gestion du groupe ni ses méthodes.

Et selon Defensa Central, il y a 5 joueurs qui s’attendaient à jouer plus régulièrement sous ses ordres. On retrouve ainsi Andriy Lunin, Gonzalo Garcia, Fran Garcia, Endrick et Dani Ceballos. Tous pensaient qu’ils allaient avoir plus d’opportunités que par le passé avec l’arrivée d’Alonso sur le banc. Mais force est de constater qu’ils se sont bien trompés, et ils sont déçus du tournant que prend leur saison…

Pub. le - MAJ le
