Bordeaux : les mots forts de Zinédine Zidane sur les Girondins

Ce dimanche, à l’occasion de la réception de la Turquie en Ligue des Nations, Zinédine Zidane va retrouver une ville qui lui est chère. Passé par les Girondins de Bordeaux entre 1992 et 1996, le sélectionneur de l’équipe de France y avait notamment disputé une finale de Coupe UEFA avant de rejoindre la Juventus. Forcément, le retour en Gironde du champion du monde 1998 a été l’occasion d’évoquer la situation de son ancien club, désormais pensionnaire de Régional 1.

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« Je ne suis pas content pour ce club-là. J’ai évolué et j’ai joué la Coupe d’Europe ici. On est tristes. J’espère que le club va refaire son chemin avec les repreneurs et qu’on reverra les Girondins au plus haut », a confié Zinédine Zidane en conférence de presse ce samedi, avant de revenir sur ses retrouvailles avec Bordeaux. « C’est sympa de revenir à Bordeaux. On a un match demain, le plus important, c’est ça. »