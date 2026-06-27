Rodez : Mohamed Achi s’engage au Cherno More Varna en Bulgarie

Cherno More Varna tient sa quatrième recrue de l’été avec l’arrivée de Mohamed Achi. Le milieu de terrain offensif franco-marocain de 24 ans, formé au FC Nantes, s’est officiellement engagé avec le club de Varna, sixième du championnat de Bulgarie lors de la saison 2025-2026.

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Après deux saisons sous les couleurs de Rodez, où il a disputé 20 rencontres pour un but en Ligue 2, Mohamed Achi se lance ainsi un nouveau défi à l’étranger. Ancien international français U20, vainqueur du Tournoi Maurice Revello et passé également par Paris 13 Atletico en prêt, il découvrira désormais l’élite bulgare sous les couleurs de Cherno More Varna.