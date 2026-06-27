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Rodez : Mohamed Achi s’engage au Cherno More Varna en Bulgarie

Par Sebastien Denis
1 min.
Mohamed Achi @Maxppp

Cherno More Varna tient sa quatrième recrue de l’été avec l’arrivée de Mohamed Achi. Le milieu de terrain offensif franco-marocain de 24 ans, formé au FC Nantes, s’est officiellement engagé avec le club de Varna, sixième du championnat de Bulgarie lors de la saison 2025-2026.

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Après deux saisons sous les couleurs de Rodez, où il a disputé 20 rencontres pour un but en Ligue 2, Mohamed Achi se lance ainsi un nouveau défi à l’étranger. Ancien international français U20, vainqueur du Tournoi Maurice Revello et passé également par Paris 13 Atletico en prêt, il découvrira désormais l’élite bulgare sous les couleurs de Cherno More Varna.

Pub. le - MAJ le
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