A PFG
Rodez : Mohamed Achi s’engage au Cherno More Varna en Bulgarie
1 min.
@Maxppp
Cherno More Varna tient sa quatrième recrue de l’été avec l’arrivée de Mohamed Achi. Le milieu de terrain offensif franco-marocain de 24 ans, formé au FC Nantes, s’est officiellement engagé avec le club de Varna, sixième du championnat de Bulgarie lors de la saison 2025-2026.
La suite après cette publicité
Après deux saisons sous les couleurs de Rodez, où il a disputé 20 rencontres pour un but en Ligue 2, Mohamed Achi se lance ainsi un nouveau défi à l’étranger. Ancien international français U20, vainqueur du Tournoi Maurice Revello et passé également par Paris 13 Atletico en prêt, il découvrira désormais l’élite bulgare sous les couleurs de Cherno More Varna.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
CdM 2026 : une journaliste américaine se moque de la Bosnie et ne sait pas où la placer sur une carte
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer