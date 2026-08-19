Arsenal va recruter le remplaçant de William Saliba pour 70 M€

Arsenal a démarré fort sa saison. Dans une rencontre à sens unique, le champion d’Angleterre a giflé son dauphin Manchester City 3-0 lors du Community Shield. Le club londonien s’annonce comme la nouvelle terreur en Angleterre, après des années de domination partagée entre les Skyblues de Pep Guardiola et le Liverpool de Jürgen Klopp. Au tour des Gunners de Mikel Arteta de prendre le relais. Leur prestation de dimanche dernier en témoigne, ils ont encore faim de titres.

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La faute à une équipe du Paris Saint-Germain qui les a battus en finale de la dernière Ligue des Champions (1-1, 4-3 t.a.b.) au terme d’une rencontre très serrée, mais tout de même dominée par les Parisiens. Il y a de la revanche dans l’air. Arteta a déjà annoncé la couleur lors des récentes conférences de presse. Il vise mieux que la saison dernière et pour l’aider, il compte sur le mercato qui lui a déjà apporté Bruno Guimaraes pour 87 M€ et Christos Tzolis en échange de 40 M€.

Konsa va débarquer chez les Gunners

C’est encore loin d’être fini. La blessure de William Saliba oblige le champion en titre de lui trouver un remplaçant. Le Français a fini la saison passée avec le dos en compote. Il a serré les dents lors de la Coupe du Monde avant de devoir rendre les armes lors de la demi-finale face à l’Espagne. Le défenseur central sera absent de longs mois. Deux noms se sont vite dégagés avec Jarell Quansah (23 ans) du Bayer Leverkusen et ancien de Liverpool, et Ezri Konsa (28 ans), cadre d’Aston Villa la saison passée.

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C’est ce dernier qui devrait s’engager dans les prochains jours avec les Gunners. D’après The Athletic, un accord est en passe d’être trouvé entre les deux clubs. Le montant n’a pas été dévoilé mais devrait avoisiner les 70 M€. International anglais (28 sélections, 2 buts) et titulaire avec les Three Lions lors de la dernière Coupe du Monde, Konsa ambitionnait un départ pour l’étage du dessus après avoir débarqué en 2019 de Brentford pour 13 M€. Sa non-prolongation de contrat (2028) allait dans ce sens. Il sera le prochain défenseur des Gunners.