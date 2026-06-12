Mercato : Patrick Videira justifie son choix de rester au Mans

Entre Patrick Videira et Le Mans, l’histoire continue. Après deux montées consécutives en Ligue 2 et en Ligue 1, le coach de 49 ans a fait le choix de rester en Sarthe et de prolonger son contrat avec le club jusqu’en 2O29. Un véritable soulagement pour les supporters manceaux, qu’il a tenu à remercier au micro de Ouest-France. «J’ai été profondément touché par tout l’amour que les gens nous ont témoigné, à moi et à ma famille, à travers leurs messages. Je n’y suis pas insensible. Je me suis dit que je n’avais pas le droit de les décevoir.» Au cours de cet entretien, l’ancien entraîneur de Furiani admet aussi avoir eu une réflexion sur son avenir, alors que son nom revenait du côté de Lens et de Lorient.

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«Il y a eu des sollicitations et des réflexions. Mais pour moi, il est primordial de rester fidèle à ses valeurs. Je n’oublie pas d’où je viens (…) J’en ai aussi discuté avec mon père, qui m’a rappelé l’éducation et les valeurs qu’il m’a transmises. C’est essentiel. On m’a répété que le train ne passerait peut-être pas deux fois, mais je n’ai jamais fonctionné avec un plan de carrière. Je suis resté six ans à Furiani parce que je sentais qu’on pouvait encore avancer (…) Ce qui a aussi pesé, ce sont les discussions individuelles avec les garçons lors des entretiens de fin de saison. J’avais quelques doutes et je me demandais s’ils étaient capables de maintenir ce niveau d’exigence pour une troisième année consécutive. Leur réponse a été rapide et positive.»