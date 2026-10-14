Manchester City : Medhi Benatia se paye Gianluigi Donnarumma après sa boulette contre le PSG

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain s’est offert Manchester City (4-2) dans un match totalement fou. Alors que Manchester City était revenu à 3-1 et sonnait la révolte, Maghnés Akliouche a enfoncé le clou avec une faute de main de Gianluigi Donnarumma. Une erreur du gardien italien qui n’a pas vraiment été appréciée par Medhi Benatia. L’ancien directeur sportif de l’Olympique de Marseille a pointé du doigt cette erreur sur le plateau du Canal Football Club sur Canal+.

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"Quand Manchester City est mieux, il te les plombe une deuxième fois… Ça fait beaucoup" 🥶 La suite après cette publicité Pour Medhi Benatia, Gianluigi Donnarumma a sa part de responsabilité dans la défaite des Cityzens face au PSG 🗣️ #MCIPSG | #UCL https://t.co/XqoEv53iSY— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 14, 2026

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«Déjà dans ce genre de rencontre, on te parle du premier quart d’heure. Là, ils prennent deux buts en 15 minutes donc forcément sur le premier, il est forcément coupable, il y a mieux à faire. Puis quand Manchester City est mieux et qu’ils sont en train de revenir, il te les plombe une deuxième fois… Alors là, la soirée, ça fait beaucoup», a déclaré l’ancien défenseur central marocain.