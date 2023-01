Chelsea : la pépite Arsen Zakharyan évoque la progression de son transfert

La suite après cette publicité

Pépite du Dynamo Moscou, Arsen Zakharyan avait tapé dans l’œil de Chelsea et était déjà tout proche d’un transfert… mais des problèmes administratifs l’ont obligé à rester en Russie. «Arsen Zakharyan reste au Dynamo. Le 25 août, le Dynamo a reçu une offre de Chelsea concernant un transfert. Cependant, pour un certain nombre de raisons techniques indépendantes de notre volonté, il est impossible de transférer le joueur. Il a été décidé qu’Arsène continuerait à jouer pour le Dynamo», avait expliqué le club. Un imbroglio total, puisque la FIFA et l’UEFA ont mis des restrictions sur la signature de joueurs russes depuis l’invasion russe en Ukraine.

Interrogé par la plateforme russe SportExpress, Arsen Zakharyan a expliqué qu’il était toujours en discussion avec les Blues. «Nous sommes en train de discuter avec le club, les agents. Ce qu’il se passera et comment ça sera, je ne peux pas le dire moi-même. Je n’en sais rien. Je suis au Dynamo, je me prépare pour la saison. (…) Je suis déjà satisfait de la situation. Nous avons déjà tout discuté [de la politique de transfert], résolu les problèmes. Nous avons déjà discuté de tout avec João Felix, il est à gauche, moi, je suis dans l’axe», a ironisé le joueur de 19 ans, João Felix étant d’accord pour signer à Chelsea.

À lire

Chelsea : Frank Leboeuf sort le bazooka et cartonne Graham Potter !