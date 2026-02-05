Al-Nassr : Cristiano Ronaldo ne jouera pas contre Al-Ittihad
Cristiano Ronaldo fait les gros titres cette semaine. Le transfert de Karim benzema à Al-Hilal ne passe pas pour la star, convaincue que son club d’Al-Nassr est lésé par le PIF, le fonds public détenant les trois clubs en question (plus Al-Ahli). Après avoir refusé de jouer contre Al Riyadh en guise de protestation, il était attendu pour le classique de la Saudi Pro League contre Al-Ittihad, prévu ce vendredi.
Mais même s’il a repris le chemin de l’entrainement ces derniers jours, le quintuple Ballon d’Or ne sera pas de ce choc contre le 6e du championnat. D’après les informations d’Ariyadhiah, Ronaldo a préféré reporter son retour à la compétition. Cette nouvelle information risque à nouveau de mettre mal l’avenir de l’ancien Madrilène en Arabie saoudite, où il est encore sous contrat pour 18 mois.
