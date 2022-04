Arsenal, OM : William Saliba évasif sur son avenir

Le bonheur est dans le prêt pour William Saliba (21 ans). Cédé à l'Olympique de Marseille l'été dernier par Arsenal, le défenseur central a accumulé expérience et temps de jeu, au point de convaincre Didier Deschamps de lui offrir ses deux premières sélections avec l'équipe de France A. Le jeune homme, toujours sous contrat avec les Gunners jusqu'en juin 2024, ne sait toutefois pas de quoi son avenir en club sera fait.

«C'est sûr que je ne peux pas me contenter d'être sur le banc d'Arsenal et être content. Je veux jouer titulaire. Après, si j'entre dans la rotation en tant que remplaçant, ce n'est pas comme rester avec les moins de 23 ans et n'être jamais dans le groupe», a-t-il confié à L'Équipe avant d'évoquer un possible futur à l'OM. «Ce club et ce public sont magnifiques donc je veux profiter un max d'ici à la fin de saison, comme si je n'allais plus revenir. Il reste deux mois, je veux savourer chaque moment, à domicile notamment. Après on verra. Si je reviens, ce sera avec grand, grand plaisir». Tout reste ouvert donc.