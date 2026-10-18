Un club confirme des discussions avec Sergio Ramos

Getafe vient de s’offrir Dani Carvajal, et compte bien continuer d’enrôler des joueurs libres avec un certain prestige. Jadon Sancho et Dani Parejo sont ainsi en négociations avec le club de la banlieue madrilène, et ce n’est pas tout. Angel Torres, président des Azulones, a confirmé qu’il est aussi sur Sergio Ramos.

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« Oui », a-t-il répondu quand un journaliste de RNE lui a demandé s’il recruterait Sergio Ramos en cas de possibilité. « Son frère, qui est son agent, a parlé avec moi », a rajouté Angel Torres, confirmant des discussions avec l’entourage du défenseur central de 40 ans, libre depuis son départ de Monterrey (Mexique) en janvier.