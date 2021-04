PSG-City : Bacary Sagna livre son pronostic

Ce mercredi, le PSG affronte Manchester City lors des demi-finales aller de Ligue des champions. Un match entre deux équipes qui ont déjà pu se rencontrer par le passé, en 2016. À cette époque, après être passé totalement à côté de son match retour, le club de la capitale s’était fait surprendre par Kevin De Bruyne notamment. Chez les Citizens, un certain Bacary Sagna avait été aligné sur le couloir droit.

Interrogé sur RMC Sport, l’ancien international français est revenu sur la future confrontation. Il voit le PSG en favori. « Ce PSG a plus de certitudes. Ce PSG me fait plus peur que celui de 2016, il défend mieux. C’est mon favori. Il a des valeurs, cette année, qui vont le pousser loin. Le City de la Champions League n’est pas celui de la Premier League. Il y a des incertitudes sur ce match surtout si De Bruyne manque à l'appel. Cela risque d’être un match assez difficile. Le favori pour cette année, pour moi, c'est Paris. Ils ont battu le Bayern même en souffrant. Mbappé et Neymar ont défendu. Cela va les pousser loin. » Réponse mercredi !