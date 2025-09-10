Kylian Mbappé était "amoureux" de CR7

Ce mercredi, le Magazine L’Equipe a dédié son nouveau numéro à Kylian Mbappé. Le Français a donné une longue interview. Sa famille a aussi pris la parole. En effet, son père, Wilfrid, son frère, Ethan, et sa mère, Fayza Lamari, ont tous été interrogés sur le capitaine des Bleus. La maman du joueur a d’ailleurs fait d’étonnantes révélations sur la star tricolore et ses idoles.

«Il a commencé par Zidane. Dès l’âge de 4 ans. Ensuite, il y a eu CR7 quand il est arrivé à Manchester, puis au Real. Puis il y a eu Robinho, Ronaldinho… Concernant Cristiano… Kylian était Portugais dans sa tête. Pour lui, il était Portugais. Il allait chez le père d’une copine pour regarder les matches du Portugal et supporter Ronaldo. (Elle rit.) Il était amoureux. Il disait : "Je suis Portugais."» Quand les journalistes lui ont demandé son âge à cette époque, elle a répondu : «très tard. Je ne vais pas dire d’âge, car il va m’insulter. Mais ça a duré très longtemps.» Une drôle d’anecdote.