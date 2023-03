PSG : une défense décimée avant de défier le Bayern Munich !

La suite après cette publicité

Dernière répétition générale réussie avant de s’envoler en Bavière. À l’occasion de la 26e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s’est imposé (4-2) contre le FC Nantes dans une soirée marquée par le 201e but de Kylian Mbappé, devenu seul meilleur buteur de l’histoire du club. Une soirée (presque) parfaite pour les hommes de Christophe Galtier, auteurs d’une troisième victoire de rang en championnat et qui ont ainsi fait le plein de confiance avant de défier le Bayern Munich en 8e de finale retour de la Ligue des Champions (défaite 0-1 à l’aller), le 8 mars prochain.

Une soirée parfaite…

Intraitable contre l’OM (3-0), le week-end dernier, le club de la capitale, privé de Presnel Kimpembe, Achraf Hakimi, Renato Sanches, Neymar et Marco Verratti, débutait cette rencontre en 3-5-2 avec le jeune Warren Zaïre-Emery présent dans l’entrejeu aux côtés de Fabian Ruiz et Vitinha. En défense, Sergio Ramos, Marquinhos et Danilo Pereira protégeaient, quant à eux, Gianluigi Donnarumma. Sur les ailes, Nuno Mendes et Nordi Mukiele étaient également alignés d’entrée alors que le duo Messi-Mbappé, magistral en terres marseillaises, débutait logiquement ce match. Déterminés à l’idée de prendre, provisoirement, 11 points d’avance sur les Olympiens, les Rouge et Bleu démarraient d’ailleurs cette rencontre tambour battant et punissaient, coup sur coup, des Nantais amorphes.

Si Messi, inspiré tout au long de la soirée, ouvrait le score dès la 12e minute de jeu, Nuno Mendes, omniprésent dans son couloir gauche, voyait lui sa frappe repoussée par Alban Lafont mais contrée par le malheureux Jaouen Hadjam (2-0, 17e). Asphyxié, le 5-4-1 d’Antoine Kombouaré éprouvait toutes les peines du monde à stopper le jeu de passes parisien et les prises de profondeur à répétition de Mbappé et Mendes. Oui mais voilà, Paris est un club à part et malgré une emprise totale sur le plan collectif, les Rouge et Bleu allaient finalement relancer la machine nantaise sur des erreurs individuelles et un laxisme défensif impardonnable à ce niveau-là. D’abord surpris par un centre-tir de Ludovic Blas (2-1, 31e), Donnarumma, une nouvelle fois inquiétant et inquiété sur une frappe de Mollet, proche de profiter à Hadjam (37e), symbolisait parfaitement cette fragilité parisienne et le PSG cédait finalement quelques instants plus tard face à Ganago, opportuniste (2-2, 38e).

… et des inquiétudes !

Séduisant avant d’être angoissant, le club de la capitale était bel et bien tenu en échec à la pause mais se réveillait au retour des vestiaires grâce à son éternel sauveur Kylian Mbappé. Passeur décisif sur la tête de Danilo Pereira (3-2, 60e), le Bondynois parachevait, enfin, la victoire des siens dans les derniers instants (4-2, 90+2e) pour inscrire son 18e but de la saison. Son 201e avec le PSG, soit le meilleur buteur de l’histoire du club. Acclamé, célébré et scandé par tout un stade au coup de sifflet final, l’ancien Monégasque faisait presque oublier les quelques accrocs de cette soirée historique et parfaite sur le plan comptable. Et pour cause. Touchés au cours de la partie, Nordi Mukiele et Marquinhos ont, quant à eux, réveillé de grosses inquiétudes avant d’affronter les Bavarois.

Rapidement, une question est survenue au coup de sifflet final. Quelle défense Christophe Galtier va-t-il pouvoir aligner mercredi en huitièmes de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich ? D’ores et déjà privé de Presnel Kimpembe, blessé au tendon d’Achille et out pour le reste de la saison, le PSG pourrait, en effet, devoir se passer de Nordi Mukiele, touché au tendon d’Achille, et Marquinhos, touché aux côtes. Présent en conférence de presse, l’ancien coach de l’OGC Nice a d’ailleurs confié qu’il allait «croiser les doigts» avant de se montrer plus rassurant. «Je ne pense pas qu’ils soient incertains. On a marché sur le tendon de Nordi, ça ne paraît pas grave.» Une chose est sûre, c’est le jeune El Chadaille Bitshiabu (17 ans) qui a terminé la rencontre aux côtés de Danilo et Sergio Ramos, dans l’axe gauche de la défense à trois.

Pour autant et au regard de l’enjeu, il semble difficile d’imaginer une telle charnière face aux hommes de Julian Nagelsmann. Dès lors, si les forfaits du numéro 26 et du numéro 4 venaient à se confirmer, un retour à quatre défenseurs pourrait bien être envisagé avec Danilo et Sergio Ramos dans l’axe, bien aidés par Achraf Hakimi, attendu dans le couloir droit et Nuno Mendes, étincelant ces dernières semaines. En attendant d’en savoir plus, Danilo a lui aussi voulu se montrer rassurant concernant l’état de santé de Marquinhos. «C’est sûr qu’il sera présent mercredi», a notamment lancé le Portugais au micro de Canal +. Une chose est sûre, ces deux nouvelles blessures ne manqueront pas de relancer le débat autour de la gestion du mercato hivernal et des (non) choix effectués par Luis Campos dans ce secteur de jeu…