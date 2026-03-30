Roberto De Zerbi va toucher le 2e plus gros salaire de Premier League

Après le départ d’Igor Tudor, Tottenham accélère pour recruter Roberto De Zerbi. L’Italien de 46 ans a revu sa position et a ouvert la porte à une arrivée, lui qui préférait prendre les commandes de l’équipe durant l’été. Depuis ce matin, la presse anglaise dévoile de nombreuses informations sur l’avancée du dossier, qui est plutôt positive. On a notamment appris qu’un contrat de 5 ans l’attend à Londres.

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Mais ce n’est pas tout. The Daily Mail assure qu’il aura une clause libératoire si les Spurs n’assurent pas leur maintien en Premier League. La publication anglaise nous apprend surtout que RDZ touchera un très gros salaire chez les Spurs puisqu’il serait le coach le mieux payé d’Angleterre derrière Pep Guardiola (Manchester City, 23,2 M€ par an). Le montant n’a pas filtré, mais il gagnera plus que Mikel Arteta, qui touchait jusqu’à présent le deuxième plus gros salaire chez les coachs de Premier League (Arsenal, 15,1 M€ par an). Quand on aime, on ne compte pas à Tottenham.