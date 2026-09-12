Arsenal : Mikel Arteta répond à Gabriel Jesus

Mikel Arteta s’est dit « très surpris » par les déclarations entourant le départ de Gabriel Jesus vers le FC Barcelone. Après son transfert en Catalogne, l’attaquant brésilien avait affirmé que « personne ne lui avait rien dit » concernant son départ d’Arsenal. Une version contestée par son ancien entraîneur, qui assure avoir personnellement échangé avec lui. « Avec Gabi, j’ai eu une discussion individuelle dans le vestiaire. Je ne sais pas quels mots ont été rapportés, mais ce que nous nous sommes dit était surtout empreint de gratitude », a expliqué Arteta en conférence de presse. L’Espagnol reconnaît néanmoins qu’annoncer à un joueur qu’il ne fait plus partie des plans peut provoquer de l’incompréhension : « Parfois, quand vous devez annoncer une mauvaise nouvelle ou quelque chose auquel la personne ne s’attend pas, quelqu’un doit jouer le mauvais rôle. Si ça doit être moi, alors ce sera moi. »

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Arteta préfère désormais regarder la relation qu’il conservera avec Jesus sur le long terme plutôt que les tensions liées à son départ. « Ce qui est important, c’est ce qui se passe trois mois ou six mois plus tard », a-t-il poursuivi, prenant l’exemple de Leandro Trossard, récemment revenu dans le vestiaire des Gunners à l’occasion d’un match contre Chelsea. « Dieu merci, avec tous les joueurs qui sont partis, les relations sont restées très bonnes. J’espère que ce sera également le cas. » Gabriel Jesus a quitté Arsenal cet été pour signer jusqu’en 2029 au Barça, où il est arrivé pour succéder à Robert Lewandowski après une dernière saison londonienne perturbée par une grave blessure au genou.