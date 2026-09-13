Tottenham : Roberto De Zerbi a complètement perdu la tête !

S’il y a bien un entraîneur qui ne peut pas se plaindre après le mercato estival de son équipe, c’est Roberto De Zerbi. Et pour cause, ses dirigeants n’ont pas hésité à mettre la main à la poche, dépensant presque 400 millions d’euros pour lui ramener des joueurs du calibre de Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Savinho ou Omar Marmoush, entre autres. Un mercato XXL qui pour l’instant ne porte pas ses fruits…

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Effectivement, Tottenham pointe à une triste dix-septième place au classement de la Premier League, avec deux petits points après quatre journées. Deux matchs nuls, deux défaites, et surtout… aucun but inscrit ! Un bilan comptable catastrophique, sachant que les Spurs n’ont affronté aucun cador du championnat pour l’instant. Forcément, un homme cristallise les critiques : Roberto De Zerbi, de plus en plus contesté chez nos voisins britanniques.

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De Zerbi se défend tant bien que mal

Lors du match nul face à Everton hier (0-0), on a senti le coach italien très tendu. Une séquence circule sur les réseaux où on le voit gesticuler pour expliquer quelque chose à Mathys Tel. De quoi faire beaucoup parler sur les réseaux sociaux, où beaucoup considèrent les gestes du coach comme une humiliation pour son joueur. Mais surtout, ce sont ses déclarations pour le moins lunaires après le match qui ont surpris tout le monde.

Les managers comme ça, qui se mettent en scène pour humilier les joueurs … pic.twitter.com/yz3pW6KJpo — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) September 12, 2026

« En Italie, avec 2 clean sheets sur les 2 derniers matchs, je serais le meilleur entraîneur du monde. Non ? Qu’écrirait la Gazzetta dello Sport. Deux clean sheets », a-t-il notamment lancé pour défendre son bilan en ce début de saison. « Je suis arrivé la saison dernière, la merde était à ce niveau (il a levé sa main, NDLR). C’était la merde. Maintenant, je m’explique, je suis désolé pour les résultats mais aujourd’hui nous avons joué en équipe. Aujourd’hui et contre Nottingham », a ensuite ajouté l’ancien de l’OM. Une sortie médiatique qui suscite déjà des moqueries, alors que son équipe défiera Liverpool en milieu de semaine…