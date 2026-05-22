Nouvelle catastrophe pour le RWDM !

Le RWDM paye toujours la gestion chaotique de John Textor. Alors qu’il avait obtenu son maintien sportivement en terminant 13e de Challenger Pro League (2e division belge), le club a publié un communiqué dans lequel il affirme ne pas avoir «obtenu la licence requise pour évoluer en D1B la saison prochaine. Cette décision le contraint de quitter le football professionnel». Malgré une tentative de rachat, cela n’aura pas suffi pour convaincre les institutions du football belge.

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Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le Club NXT, soit l’équipe espoirs du Club Bruges, a pris la place et repartira en Challenger Pro League la saison prochaine, suite à la décision du collège arbitral du Centre belge d’arbitrage dans le secteur sportif. Tout n’est pas perdu non plus pour la formation molenbeekoise. Elle peut repartir au 3e échelon. «Le club continue donc d’exister et, vu les circonstances, l’essentiel est certainement là», précise le communiqué. La reprise se poursuit mais cette décision risque de ne pas favoriser le processus. Face aux nombreuses dettes, un risque de faillite existe toujours.