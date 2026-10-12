Arsenal : Arteta réclame un hommage pour Giroud

Mikel Arteta et Olivier Giroud ont évolué ensemble à Arsenal entre 2011 et 2015. Et les deux hommes vont se retrouver mardi soir à l’Emirates Stadium en Ligue des Champions, l’un sur le banc des Gunners, l’autre peut-être titulaire à la pointe de l’attaque du LOSC. En conférence de presse, le coach espagnol a demandé à son public de lui rendre un bel hommage.

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« Olivier est un joueur incroyable, il a eu une carrière extraordinaire au plus haut niveau et c’est aussi un homme très important dans le vestiaire. J’espère qu’Emirates pourra lui rendre l’hommage qu’il mérite après tant de matchs joués ensemble. Je suis très heureux de le revoir », a lancé Arteta au sujet de l’attaquant