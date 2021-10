PSG : Thilo Kehrer décrit le phénomène Lionel Messi

Lionel Messi est la principale attraction depuis le début de la saison 2021-2022. L'arrivée de l'attaquant de 34 ans au sein du Paris Saint-Germain a provoqué une effervescence quasiment sans précédent autour du club de la capitale mais aussi du championnat de France, qui jouit désormais d'une visibilité plus grande que jamais. Présent en conférence de presse avec la sélection allemande ces dernières heures, Thilo Kehrer (25 ans) n'a pas échappé aux questions concernant son nouveau coéquipier en club, à savoir la Pulga.

La suite après cette publicité

« C’est un gars très simple, qui a les pieds sur terre. Vous pouvez toujours aller discuter avec lui. C’est quelqu’un de tranquille, qui traite tout le monde avec respect. Je pense que c’est l’image qu’il a auprès des gens en général. Et en tant que joueur, c’est un phénomène. Mais je ne vous apprends rien. Il le prouve sur les terrains depuis plus de 15 ans. Je suis heureux de pouvoir jouer avec lui et d’apprendre de lui », a ainsi concédé le défenseur du PSG, qui a joué latéral gauche contre la Roumanie vendredi, avant de jouer la Macédoine du Nord ainsi que le Liechtenstein avec la Mannschaft dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.