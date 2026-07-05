Coupe du Monde 2026; Brésil : Carlo Ancelotti ne s’est pas présenté devant la télévision brésilienne

Le Brésil vient de connaître une nouvelle désillusion en Coupe du Monde. Éliminés par la Norvège ce dimanche soir (1-2), les Auriverdes sortent dès les 1/8e de finale de la compétition, une première depuis l’édition de 1990. Après la rencontre, c’est Davide Ancelotti qui s’est présenté devant la télévision brésilienne, à la place de son père, l’entraîneur principal. Interrogé à ce sujet, le nouvel entraîneur du LOSC est resté vague.

La suite après cette publicité

« Pourquoi Carlo (Ancelotti) n’est pas là ? Je ne sais pas. Peut-être à cause des situations du match, ce n’est ps une question à poser, a-t-il sèchement répondu avant d’être relancé sur cette partie perdue. Le penalty ? Le tireur est défini, on décide et on dit qui tire. On peut les marquer, les rater, c’est ce qu’il s’est passé aujourd’hui. Haaland ? C’est un joueur de niveau mondial. On peut commettre des erreurs, et c’est ce qu’il s’est passé aujourd’hui. On est très affectés, on est très en dessous. »