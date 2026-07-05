Menu Rechercher
Commenter 27
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026; Brésil : Carlo Ancelotti ne s’est pas présenté devant la télévision brésilienne

Par Kevin Massampu
1 min.
Carlo Ancelotti, au Real Madrid @Maxppp
Brésil 1-2 Norvège
winamax
1 1.76 N 3.75 2 4.40 bonus 100€

Le Brésil vient de connaître une nouvelle désillusion en Coupe du Monde. Éliminés par la Norvège ce dimanche soir (1-2), les Auriverdes sortent dès les 1/8e de finale de la compétition, une première depuis l’édition de 1990. Après la rencontre, c’est Davide Ancelotti qui s’est présenté devant la télévision brésilienne, à la place de son père, l’entraîneur principal. Interrogé à ce sujet, le nouvel entraîneur du LOSC est resté vague.

La suite après cette publicité

« Pourquoi Carlo (Ancelotti) n’est pas là ? Je ne sais pas. Peut-être à cause des situations du match, ce n’est ps une question à poser, a-t-il sèchement répondu avant d’être relancé sur cette partie perdue. Le penalty ? Le tireur est défini, on décide et on dit qui tire. On peut les marquer, les rater, c’est ce qu’il s’est passé aujourd’hui. Haaland ? C’est un joueur de niveau mondial. On peut commettre des erreurs, et c’est ce qu’il s’est passé aujourd’hui. On est très affectés, on est très en dessous. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (27)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Brésil
Davide Ancelotti
Carlo Ancelotti

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Brésil Flag Brésil
Davide Ancelotti Davide Ancelotti
Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier