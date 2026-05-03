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Mercato Barça : la carte secrète qui pourrait débloquer l’opération Julián Álvarez

Convoité depuis plusieurs mois par le FC Barcelone, Julián Álvarez pourrait bien débarquer en Catalogne prochainement. Si l’attaquant de l’Atlético de Madrid reste ardemment courtisé, les Culers pourraient bénéficier d’un sacré coup de pouce…

Par Josué Cassé
1 min.
Julián Álvarez @Maxppp

Le FC Barcelone a, peut-être, trouvé une solution inattendue pour s’offrir Julián Álvarez. Comme expliqué par Sport, ce dimanche, le club catalan voit l’influence de certaines agences de représentation grandir en interne, au point de devenir un levier stratégique dans ses opérations de mercato. Parmi elles, Niagara Sports, dirigée par Juanma López, s’impose progressivement comme un interlocuteur de poids dans les discussions avec les Culers.

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D’ores et déjà réputée avec plusieurs liens tissés sur la planète football, l’agence est par ailleurs connue pour sa relation de confiance avec les dirigeants blaugrana. Une proximité qui pourrait, dès lors, s’avérer déterminante dans le dossier de l’attaquant argentin de 26 ans. À la recherche d’un avant-centre capable d’incarner l’avenir et de succéder à Robert Lewandowski, le Barça a depuis quelques mois jeté son dévolu sur le buteur des Colchoneros.

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Niagara Sports, l’agence déterminante dans l’opération Álvarez

Auteur de 20 buts et 9 passes décisives en 48 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le natif de Calchín reste une référence à son poste. Un profil qui plaît particulièrement aux Catalans, séduits par sa mobilité et sa marge de progression. Une opération qui demeure, malgré tout, complexe puisque le contrat du droitier d’1m70 court actuellement jusqu’en juin 2030 avec l’Atlético.

Pourtant, c’est précisément dans ce contexte que le rôle de Niagara Sports pourrait faire la différence, en facilitant les contacts et en rapprochant les positions entre les différentes parties. De quoi permettre au Barça de négocier et ainsi s’offrir l’international argentin (51 sélections, 14 buts), estimé à 90 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt ? Réponse dans les prochaines semaines…

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