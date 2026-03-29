Real Madrid : la blessure de Thibaut Courtois s’aggrave !

Le rempart du Real Madrid vit une période printanière très délicate. En effet, Thibaut Courtois est actuellement blessé — depuis dix jours — après être sorti à la mi-temps lors du huitième de finale retour de Ligue des champions contre Manchester City. Le gardien de 33 ans souffre d’une lésion musculaire au faisceau antérieur du quadriceps droit, ce qui l’écarte des terrains pendant plusieurs semaines selon son club. Sa blessure, difficile à gérer en interne tant elle est importante, serait d’ailleurs en train de s’aggraver ces derniers jours.

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D’après ESPN, la présence de Courtois pour le match retour des quarts de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich, prévu le 15 avril, semblerait inespérée. Le Real Madrid devra probablement compter sur Andriy Lunin pour ce choc, comme face à l’Atlético de Madrid dimanche dernier. Pour rappel, il avait été annoncé indisponible pour la manche aller face aux Bavarois. Son retour est très attendu dans la capitale espagnole, reste à savoir quand il sera prêt à l’effectuer…