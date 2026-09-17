Maroc : la liste de Mohamed Ouahbi avec plusieurs nouveautés et des grands retours !

Présent en conférence de presse ce jeudi, Mohamed Ouahbi a dévoilé sa liste avec le Maroc pour la prochaine trêve internationale. Le sélectionneur des Lions de l’Atlas a convoqué 29 joueurs pour les prochaines échéances, avec notamment deux matches de qualification à la CAN face au Gabon et au Lesotho, ainsi qu’une rencontre amicale contre le Ghana. Une liste marquée par plusieurs nouveautés, mais aussi par le retour de plusieurs cadres absents lors de la dernière Coupe du Monde.

La suite après cette publicité

Parmi les nouvelles têtes, le jeune Abdellah Ouazane (17 ans) fait notamment son apparition. Le milieu offensif de l’Ajax Amsterdam, qui a découvert le monde professionnel cet été, impressionne depuis ses débuts et poursuit son ascension fulgurante (11 matches, 1 but, 3 passes décisives). Autre nouveauté, Soufian El Faouzi (23 ans), jeune milieu de Schalke 04 et auteur d’une prestation remarquée face au Bayern Munich le week-end dernier, est également appelé pour la première fois. Comme nous vous le révélions, Yassir Zabiri est lui aussi présent après son début de saison canon avec le Racing Santander, avec déjà 6 buts en 6 matches de Liga. Tawfik Bentayeb, l’ancien Troyen désormais à Anderlecht, fait également partie du groupe. En revanche, pas de Younès Ebnoutalib, convoqué par l’Allemagne et aussi éligible avec le Maroc. L’attaquant de 23 ans a donc fait son choix.

Mohamed Ouahbi mise sur la jeunesse

Chez les gardiens, Alaa Bellarouch découvre les faveurs du sélectionneur. L’ancien Strasbourgeois, prêté par le SC Braga au Dinamo Bucarest, a retrouvé du temps de jeu et des couleurs en Roumanie. Il accompagnera Yassine Bounou, Munir El Kajoui et Ahmed Reda Tagnaouti. Pour le reste, Mohamed Ouahbi s’appuie sur plusieurs habitués avec notamment Achraf Hakimi, Brahim Diaz, Azzedine Ounahi, Ismaël Saibari, El Khannouss ou encore Nayef Aguerd, de retour avec l’OM. Plusieurs joueurs qui avaient manqué le dernier Mondial sur blessure, comme Abde Ezzalzouli et Aguerd, effectuent ainsi leur retour.

La suite après cette publicité

لائحة منتخبنا الوطني لخوض مباراتي الغابون وليسوتو ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا، والمباراة الودية أمام منتخب غانا بمدينة طنجة



🔛 Our National Team squad for the AFCON qualifiers against Gabon 🇬🇦 and Lesotho 🇱🇸, and the friendly against Ghana 🇬🇭 in Tangier#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/sAxl804Ky3 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) September 17, 2026

À noter également le retour d’Abdelhamid Ait Boudlal, le défenseur du Stade Rennais qui avait manqué la Coupe du Monde sur décision du sélectionneur. Mohamed Ouahbi va désormais devoir intégrer tout ce beau monde avant une trêve particulièrement chargée pour les Lions de l’Atlas. Il aura le temps puisque pour la première fois, le rassemblement durera plus d’une quinzaine de jours.

La liste :

Gardiens : Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti, Alaa Bellarouch.

La suite après cette publicité

Défenseurs : Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Marwane Saadane, Nayef Aguerd, Redouane Halhal, Issa Diop, Abdelhamid Ait Boudlal, Achraf Hakimi, Zakaria El Ouahdi, Ali Maamar.

Milieux : Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Oussama Targalline, Bilal El Khannouss, Soufian El Faouzi, Azzedine Ounahi, Ismaël Saibari.

La suite après cette publicité

Attaquants : Brahim Diaz, Yassine Gessime, Abdessamad Ezzalzouli, Abdellah Ouazane, Soufiane Rahimi, Tawfik Bentayeb, Yassir Zabiri.