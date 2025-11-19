Leonardo ne regrette pas la venue de Messi au PSG
Leonardo est sorti de son silence médiatique lors d’un entretien à RMC ce mardi soir. L’ancien directeur sportif du PSG est revenu sur ses années fastes chez les Rouge et Bleu et notamment la venue de Lionel Messi à l’été 2021. Malheureusement, la mayonnaise n’a jamais pris en France et l’Argentin a souvent regretté son passage dans la capitale, lui qui aurait aimé rester dans son club et sa ville de toujours.
«Messi voulait rester au Barça mais à partir du moment où Barcelone ne pouvait le garder, le PSG était le premier choix, rembobine le Brésilien. Après, il y a beaucoup d’incompréhension. C’était difficile pour lui. Il sortait de 20 ans au même endroit et tu bouges. Le fait de dire qu’il n’était pas content, c’est une manière de se défendre. Il y a eu l’élimination au Real Madrid, c’était compliqué», explique-t-il, sans regretter d’avoir fait venir l’octuple Ballon d’Or.
En savoir plus sur
Adeyemi condamné pour possession illégale d’armes, la nouvelle méthode de Luis Enrique pour éviter les blessures
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer