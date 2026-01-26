Le procès des ultras brestois a été reporté

Le procès de neuf ultras brestois, poursuivis notamment pour participation à un attroupement armé après un guet-apens visant des supporters lensois le 20 avril dernier sur la RN12, a été reporté ce lundi par le tribunal judiciaire de Brest. Initialement prévu l’après-midi même, le jugement a été renvoyé au 2 novembre en raison de pièces manquantes au dossier.

Des images de vidéosurveillance et des photographies n’ayant pas été numérisées n’ont pas été transmises aux avocats, rendant la procédure incomplète. Le renvoi, jugé légitime par la procureure, a donné lieu à quelques échanges ironiques à l’audience, qui s’est limitée à la vérification de l’identité des prévenus avant d’être levée.