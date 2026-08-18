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Charlton pousse pour Arthur Okonkwo

Par Clinton Ayooye
1 min.
arthur okonkwo @Maxppp

Arthur Okonkwo devrait quitter Wrexham avant la fin du mercato estival. Selon nos informations, le club gallois - pensionaire de Championship - a informé le gardien nigérian de 24 ans qu’il pouvait se trouver un nouveau projet. Si le club détenu par l’acteur Ryan Reynolds préfère une vente, car il entre dans la dernière année de son contrat, un prêt n’est pas totalement écarté.

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Charlton, autre club de deuxième division anglaise, est déjà passé à l’action pour recruter l’international nigérian (2 sélections). Le club de Londres a déjà contacté Wrexham et a proposé un prêt, mais les Gallois tentent de négocier une vente directe de leur gardien. Leicester s’est aussi renseigné, mais le joueur donne sa priorité à Charlton. Après avoir disputé 121 matchs avec Wrexham, dont 39 en D2 anglaise la saison passée, Arthur Okonkwo devrait donc tourner une page de sa carrière.

Pub. le - MAJ le
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