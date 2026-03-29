L’historique secrétaire général de la CAF annonce son départ

Chaque prise de parole de la CAF est observé de près depuis quelques jours. Après la décision de l’organisation régente du football africain de décerner la CAN au Maroc, deux mois après la victoire du Sénégal sur le terrain, chaque décision est scrutée de près. Ce dimanche, un comité exécutif de la CAF se tient au Caire. En amont de ce Comex, Véron Mosengo-Omba, secrétaire général historique de la Confédération depuis plus de trois décennies, a annoncé son départ dans une lettre où il se dit serein de laisser derrière lui une CAF prospère "comme jamais" :

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« Après plus de 30 ans d’une carrière professionnelle internationale au service d’un football idéal capable de rassembler, d’éduquer et de créer des opportunités porteuses d’espoir, j’ai pris la décision de quitter mes fonctions de Secrétaire Général de la CAF pour me consacrer à des projets plus personnels. Maintenant que j’ai pu lever les soupçons que certains se sont donnés beaucoup de mal à faire peser sur moi, je peux me retirer sereinement et sans contrainte en laissant une CAF prospère comme jamais. »