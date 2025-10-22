L’Espagne s’entredéchire après une nouvelle décision controversée de la Liga

La nouvelle est tombée comme un couperet en pleine soirée européenne : le match Villarreal-Barcelone prévu à Miami n’aura finalement pas lieu. Pour le club jaune, la stupeur s’est rapidement muée en colère. Selon AS, l’annonce de LaLiga, survenue alors que Villarreal affrontait Manchester City en Ligue des champions, a été vécue comme un profond manque de respect. Les dirigeants du club ne comprennent ni la précipitation ni la désorganisation entourant la communication officielle de cette annulation. Les images de Roig Negueroles, directeur général du Sous-marin jaune, apprenant la nouvelle en plein match et quittant furieux la tribune, sont devenues virales et symbolisent l’exaspération d’un club qui avait tout misé sur ce projet. Fernando Roig, président de Villarreal, n’avait pas hésité à défendre avec ferveur cette initiative, allant jusqu’à promettre de rembourser une partie des abonnements et de financer le déplacement des supporters aux États-Unis. Voir aujourd’hui le rêve américain s’effondrer en pleine compétition européenne a fait exploser la frustration au sein d’un club qui se sent trahi et humilié.

La suite après cette publicité

Derrière ce fiasco, c’est toute la mécanique décisionnelle de LaLiga qui est remise en cause. L’organisation du match à Miami, présentée comme une « opportunité historique d’internationalisation du football espagnol », a été menée dans la précipitation et sans consultation réelle des principaux acteurs tels que les clubs, les joueurs et les institutions. La réunion d’approbation du projet, tenue dans l’urgence devant la Fédération, s’est déroulée sans la présence de Javier Tebas, pourtant vice-président de la RFEF, et sans véritable consensus. Plusieurs présidents, comme Aperribay (Real Sociedad) ou Ángel Torres (Getafe), ont publiquement dénoncé une initiative imposée d’en haut, sans concertation. Les joueurs, eux aussi, se sont sentis marginalisés et ont réagi avec vigueur par l’intermédiaire de leur syndicat, l’AFE. Leur message était clair : « Respect et transparence ». Mais LaLiga a préféré passer en force, déclenchant ainsi une réaction en chaîne qui allait finir par engloutir tout le projet.

La suite après cette publicité

Villarreal furieux à l’image de l’Espagne

Face au mépris perçu de LaLiga, les joueurs ont montré une unité rare. Après plusieurs refus de dialogue de la part de Javier Tebas, les capitaines ont décidé d’organiser une action symbolique : un arrêt de jeu de quinze secondes au début de la journée de championnat suivante. Cet acte, largement censuré par la Ligue, a fait éclater au grand jour la fracture entre dirigeants et footballeurs. La tension est alors montée d’un cran, Tebas menaçant même l’AFE de recours juridiques. Pendant ce temps, les clubs directement concernés par le voyage à Miami réclamaient des explications et la suspension temporaire de la vente des billets, en vain. Dans ce climat explosif, LaLiga a persisté à défendre son plan, alors même que le soutien institutionnel s’effritait de toutes parts. Villarreal, en particulier, voyait s’effondrer un projet qu’il avait défendu bec et ongles, et dont il espérait tirer un rayonnement international sans précédent.

Mais c’est finalement la pression combinée de plusieurs forces qui a eu raison du « Plan Miami ». La CONCACAF et la Fédération américaine ont exprimé leur mécontentement face à un match officiel organisé sur leur territoire sans leur aval, tandis que le Real Madrid déposait deux plaintes successives auprès du Conseil supérieur des sports, dénonçant une distorsion de la compétition. Les déclarations virulentes de Courtois et Carvajal, évoquant une « trahison de l’esprit sportif », ont achevé d’enterrer l’initiative. Pris entre la colère des clubs, la fronde des joueurs, la pression politique du gouvernement et la désapprobation internationale, LaLiga n’a eu d’autre choix que de reculer. L’Espagne se retrouve aujourd’hui profondément divisée, entre ceux qui voyaient dans cette aventure une ouverture vers le monde et ceux qui y perçoivent une dérive commerciale. Une chose est sûre : l’annulation du match Villarreal-Barcelone à Miami restera comme un symbole d’arrogance, de désordre et de rupture dans le football espagnol.