Barcelone : un parc d’attractions va s’installer au Camp Nou

Le FC Barcelone souhaite intégrer un petit parc d’attractions au sein du complexe du Spotify Camp Nou. Selon Mundo Deportivo, le club catalan soumettra lors de son Assemblée générale ordinaire du 19 septembre un accord conclu avec Babylon Park Spain SL pour la concession, pendant plus de cinq ans, d’espaces de jeux destinés notamment aux enfants. Le projet devra recevoir l’approbation des membres délégués avant de pouvoir être mis en œuvre. Le Barça prévoit de communiquer davantage de détails sur les modalités de cet accord lors de séances d’information organisées en amont de l’Assemblée.

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Originaire d’Israël, Babylon Park exploite déjà plusieurs parcs dans le monde, notamment à Tel Aviv, Haïfa, Glilot, Ashdod et Beer-Sheva, mais aussi à Londres, Belgrade et Leganés, près de Madrid. Ce dernier espace, installé dans le centre commercial Westfield Parquesur sur environ 1 200 m², permet d’avoir un aperçu du concept développé par l’entreprise : montagnes russes couvertes, tour de chute libre, chaises volantes, jeux pour enfants, bornes d’arcade, simulateurs, basketball ou encore air hockey. Des espaces dédiés aux anniversaires y sont également proposés. Le projet barcelonais viendrait ainsi enrichir l’offre de loisirs autour du nouveau Camp Nou, notamment les jours de match.