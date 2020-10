PL : Arsenal et Wolverhampton enfoncent Sheffield United et Fulham

On dispute la 4e journée de Premier League ce week-end. Et deux matches étaient au programme à 15h. Battu lundi sur la pelouse de Liverpool, Arsenal voulait se reprendre face au 19e, Sheffield United. A l'Emirates Stadium, les Gunners avaient besoin d'une heure pour trouver la faille. Appelé pour la première fois en sélection anglaise par Gareth Southgate, Bukayo Saka, 19 ans, ouvrait le score, sur un service d'Hector Bellerin (1-0, 61e). L'Espagnol offrait une deuxième passe décisive à Nicolas Pépé, entré six minutes plus tôt et venu doubler la mise pour la bande à Mikel Arteta (2-0, 64e). En fin de rencontre, David McGoldrick réduisait l'écart au score

Les Gunners grimpent à la 4e place. Les Blades enchaînent quant à eux une quatrième défaite en autant de journées et restent avant-derniers. Dans le même temps, Wolverhampton, qui restait sur deux revers consécutifs, accueillait la lanterne rouge, Fulham. Les Wolves attendaient eux aussi le deuxième acte pour tromper la vigilance des Cottagers. C'est Pedro Neto, qui du haut de ses 20 ans offrait un court mais précieux succès aux siens, d'un tir croisé du gauche au sol hors de portée d'Alphonse Areola (1-0, 56e). Avec cette quatrième défaite de rang, le promu londonien est plus que jamais dernier du championnat d'Angleterre. Les Cottagers iront défier Sheffield United, pour un choc de la peur, la semaine prochaine.

Le classement de Premier League après 4 journées.