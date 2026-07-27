Tottenham : l’Inter Milan confirme pour Cristian Romero

Capitaine de Tottenham et cadre de la défense des Spurs, Cristian Romero est dans le viseur de l’Inter Milan. Le club italien cherche à renforcer son secteur défensif et a ciblé l’international argentin, même si l’opération s’annonce particulièrement complexe sur le plan financier. Sous contrat jusqu’en 2029 avec Tottenham, le défenseur de 28 ans pourrait néanmoins être autorisé à partir en cas d’offre jugée satisfaisante par le club londonien. De son côté, le directeur sportif nerazzurro Piero Ausilio a confirmé l’intérêt de l’Inter pour l’ancien joueur de l’Atalanta : « nous essayons de conclure un accord avec le joueur et le club (Tottenham). Cela prend du temps, mais l’intérêt est bien présent. On verra. »

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Romero sort toutefois d’une saison marquée par une blessure au genou qui l’a privé de la fin de l’exercice, mais reste un élément majeur de Tottenham depuis son arrivée en 2021. Il a disputé 124 rencontres sous le maillot des Spurs, avec 12 buts inscrits, malgré une réputation parfois sulfureuse avec notamment quatre cartons rouges reçus en Premier League. L’Inter souhaite également recruter un latéral droit cet été et surveille notamment Djed Spence, coéquipier de Romero à Tottenham, même si la piste semble moins avancée que celle menant au défenseur argentin.