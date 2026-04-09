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Ligue des Champions

Real Madrid : la mise au point d’Arbeloa sur Kylian Mbappé

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mbappé face à Neuer @Maxppp

«Je l’ai trouvé très impliqué dans toutes les facettes du jeu, très déséquilibrant et une menace constante pour la défense du Bayern. Et ça, c’est le Mbappé que l’on veut voir. Le Mbappé qui veut montrer que c’est le meilleur joueur du monde.» La petite phrase d’Alvaro Arbeloa en conférence de presse après la défaite contre le Bayern n’est pas passée inaperçue. Certains observateurs y ont vu une forme de déception de l’entraîneur madrilène à l’égard du Français, estimant qu’il n’était pas toujours à son niveau. Le coach espagnol a tenu à clarifier ses propos à la veille de recevoir Gérone au Bernabéu (21h), match comptant pour la 31e journée de Liga.

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«Ce n’est pas seulement Mbappé, tempère-t-il. Je veux des joueurs qui aspirent à être des joueurs du Real Madrid chaque jour. Il est important d’être soi-même, au-delà du talent et des qualités. On ne peut pas jouer des quarts de finale de Ligue des Champions et des matchs à haute intensité tous les jours. C’est là que l’autodiscipline entre en jeu. Cela va au-delà du talent. Nous voulons qu’ils sentent qu’ils doivent briller demain (vendredi) contre Gérone. C’est ce dont nous avons besoin. Qu’ils soient eux-mêmes chaque jour et qu’ils soient prêts à tout donner. Ce n’est pas facile, mais c’est ce dont nous avons besoin. Qu’ils soient motivés à donner le meilleur d’eux-mêmes.» Le message est passé.

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