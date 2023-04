JT Foot Mercato : c’est la guerre entre le PSG et… Paris !

Le PSG face à l’inflexibilité de la mairie de Paris

La suite après cette publicité

C’est une histoire qui commence à durer. Depuis plusieurs mois, le PSG a annoncé sa volonté de racheter son stade, le Parc des Princes, dans lequel il évolue depuis 1973 ! Le PSG et le Parc ne font qu’un mais cela pourrait bien changer. En effet, le club de la capitale a manifesté à plusieurs reprises sa volonté d’acquérir le stade de la Porte de Saint-Cloud afin de le moderniser, l’agrandir et passer de 45.000 à 60.000 personnes pour coller avec les ambitions du club et augmenter ses revenus. Problème, l’actuel propriétaire du stade la mairie de Paris n’est pas vendeur. Plus précisément, la mairie de Paris propose simplement une nouvelle Convention d’occupation du domaine public, soit une sorte de location longue durée. Sauf que pour le PSG, c’est une proposition qui n’a pas de sens. C’est donc un jeu de poker menteur qui s’est installé entre les différentes parties. La mairie de Paris estime que le Parc des Princes vaut 350 M€ alors que le PSG a formulé une offre de 38 M€, loin donc des attentes de la ville.

Le PSG fonce sur le stade de France pour mettre la pression à Anne Hidalgo

Le club de la capitale a annoncé qu’il était prêt à quitter son stade, si un accord n’était pas trouvé avec la mairie, et qu’il pourrait investir le Stade de France, qui se trouve en région parisienne à Saint-Denis et appartient à l’Etat. Il est géré par un consortium réunissant Vinci et Bouygues. Mais la concession de trente ans «arrive à terme en (juin) 2025», comme le rappelait la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra dans un entretien au Journal du Dimanche en mars dernier. La ministre avait expliqué que le gouvernement ne souhaitait «fermer aucune porte», mais pourrait se tourner vers deux options : «une nouvelle concession ou une vente.» Et c’est là où le coup de pression du PSG intervient ! Le club de Nasser al-Khelaïfi a donc formulé une offre officielle de rachat du Stade de France. La deadline avait lieu ce jeudi à 12h pour faire part de sa candidature à l’État. Simple coup de bluff ou réel intérêt du PSG pour le Stade de France ? Rien n’est encore acté car les offres transmises ne seront étudiées qu’à partir de 2024, pour une attribution probable en 2025. D’ici là, le PSG et la mairie de Paris ont le temps de trouver un accord.

À lire

Barça : la déclaration d’amour de Mexx Meerdink, meilleur buteur de la Youth League

Le Barça et LaLiga étudient le retour de Messi

Des nouvelles de l’avenir de Lionel Messi et ça se précise et pourquoi pas pour un retour à Barcelone. Une partie de la direction du FC Barcelone s’est entretenue avec des représentants du championnat espagnol pour discuter d’un retour de Messi en Catalogne. D’après les informations de la célèbre émission El Chiringuito, Mateu Alemany et Ferrán Olivé, respectivement directeur du football et trésorier du club, avaient rendez-vous avec des représentants de la Liga. L’objectif est d’étudier avec toutes les parties concernées la faisabilité de ce come-back retentissant de la Pulga. Rien ne dit qu’après cette réunion, les feux sont au vert pour un retour de Messi au Barça même si la tendance est plutôt bonne. Le point positif de ces derniers jours, c’est que la Pulga est prête à écouter l’offre que son ancien club pourrait lui faire. Sauf retournement de situation, le septuple Ballon d’Or ne prolongera pas au PSG, où il arrive en fin de contrat.