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Visite médicale réussie pour Sambou Soumano à Reims

Par Santi Aouna - Kevin Massampu
1 min.
Sambou Soumano ouvre le score contre le RC Lens. @Maxppp

Libre de tout contrat depuis la fin de son contrat à Lorient, Sambou Soumano va s’engager à Reims. Selon nos informations, l’avant-centre de 25 ans est actuellement dans la région champenoise pour parachever son contrat de 4 ans. L’ancien joueur de QRM a déjà passé avec succès sa visite médicale.

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Auteur de quatre buts et de deux passes décisives en 31 matchs de Ligue 1 cette saison, le natif de Dakar était barré par la concurrence de Bamba Dieng à son poste au sein du club breton. Après avoir porté les couleurs de Pau, Châteaubriant et Lorient, avant d’enchaîner les prêts à Eupen, Rodez et Quevilly-Rouen, le joueur formé à l’académie Youth Elite Foot de Dakar s’apprête à découvrir son septième club en sept ans.

Pub. le - MAJ le
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