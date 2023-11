AC Milan : vers une nouvelle prolongation d’Olivier Giroud

Sans but pendant presque deux mois, Olivier Giroud a rectifié le tir ces derniers jours. L’attaquant a marqué un doublé contre Naples le 29 octobre, avant d’inscrire le but de la victoire contre le PSG ce mardi en Ligue des Champions, devenant au passage le plus vieux buteur français dans cette compétition. Il cumule désormais 7 réalisations (et 3 passes décisives) en 14 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

Suffisant pour convaincre sa direction de le prolonger une nouvelle fois. D’après La Gazzetta dello Sport tous les feux sont au vert puisque le joueur aimerait lui aussi rester en Lombardie. L’AC Milan souhaite étendre son bail actuel (juin 2024) d’une saison supplémentaire pour l’emmener jusqu’en juin 2025. Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus aura alors 39 ans.