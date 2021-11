Le PSG communique encore sur l'affaire Hamraoui-Diallo

Plus tôt dans la soirée, on apprenait qu'Aminata Diallo avait été remise en liberté après un jour et demi de garde à vue. Les enquêteurs n'auraient pour l'instant pas trouvé de raison de la laisser entre les mains des autorités dans le cadre de l'affaire de l'agression de Kheira Hamraoui. Dans un communiqué officiel, le club de la capitale s'est exprimé.

« Le Paris Saint-Germain prend acte de la remise en liberté d’Aminata Diallo à l’issue de sa garde à vue. Le Club reste aux côtés de ses joueuses pour leur permettre de surmonter cette épreuve et retrouver rapidement de la sérénité. Le Paris Saint-Germain réitère sa confiance dans la justice pour faire toute la lumière sur les événements. Le Club remercie chacun de faire preuve de retenue, de respecter la présomption d’innocence et l’intimité de l’équipe », a écrit le Paris Saint-Germain.