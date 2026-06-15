Coupe du Monde 2026 : l’infranchissable portier du Cap-Vert, Vozinha, a écœuré l’Espagne !

Une véritable masterclass. Voilà comment décrire la performance réalisée par Vozinha, ce lundi soir, face à l’Espagne (0-0). Aligné dans les buts du Cap-Vert pour la première journée du groupe H, l’expérimenté dernier rempart de 40 ans a tout simplement écœuré la Roja. Très attendus dans cette Coupe du Monde 2026, les champions d’Europe en titre ont pourtant outrageusement dominé.

La suite après cette publicité

Oui mais voilà, que ce soit face à Pedri, Lamine Yamal, Torres ou encore Oyarzabal, le natif de Mindelo - actuellement sous les couleurs du GD Chaves en deuxième division portugaise - a brillé de mille feux. Rapidement sollicité, le droitier d’1m89 rassurait dans les airs et se montrait appliqué dans ses relances. La demi-heure de jeu passée, il se distinguait même d’une claquette décisive pour repousser sous sa barre la tentative de Pedri (36e).

La suite après cette publicité

7 arrêts et un exploit retentissant !

Sauvé par sa barre dans la foulée, il était encore impérial dans le temps additionnel du premier acte en s’interposant sur la frappe de Torres (45e) puis la tête croisée de Laporte (45+3e). Dans un grand soir et bien aidé par une défense cap-verdienne valeureuse, Vozinha poursuivait son entreprise au retour des vestiaires. Les vagues espagnoles déferlaient, Lamine Yamal faisait son apparition sur la pelouse du Mercedes-Benz Stadium, les corners se multipliaient mais rien n’y faisait.

Vozinha enchaînait les sorties aériennes autoritaires et continuait son récital sur sa ligne. Crédité d’un 9 par la rédaction FM et logiquement élu homme du match, l’ancien joueur de Limassol participait finalement à la première véritable sensation de ce Mondial 2026. Avec 7 arrêts, le héros des Requins Bleus permet ainsi au Cap-Vert de tenir tête à la Roja et de continuer de rêver à une qualification pour la phase finale. «Phénoménal. Je suis très content pour lui. Cela fait des années qu’il est en sélection. C’est un ancien. Si on est là, c’est grâce à eux (les anciens). Ils font tout pour nous ramener en sélection et pour croire en nous. Extraordinaire. Il a fait un match piouuu… Il était partout», notait Steven Moreira au sujet de son coéquipier.

La suite après cette publicité

«C’est une grande prestation de l’équipe. On a beaucoup travaillé pour ce moment là. On a réalisé ce rêve. On savait que ça allait être difficile contre l’un des meilleure équipes du monde. On sort d’ici avec un match nul. On est très satisfait et maintenant on doit continuer travailler. J’ai rêvé toute ma vie de ce moment. J’ai travaillé toute ma vie pour ce moment. J’ai réussi à être ici présent. J’ai réussi à aider l’équipe avec cette performance et mon expérience. C’est vraiment incroyable. je suis très heureux. Merci à tous les supporters présents ici et à tous les supporters capverdiens qui nous ont supporté à travers le monde», se félicitait, de son côté, le maestro du soir. Tout simplement monstrueux.