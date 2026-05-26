Lille et Nice courtisent le talent suisse Ilija Despotovic

Le marché des transferts regorge de jeunes pépites prêtes à éclore au plus haut niveau, et Ilija Despotovic fait incontestablement partie de cette caste. À seulement 18 ans, ce grand attaquant droitier d’1m87 fait les beaux jours des équipes de jeunes du Lausanne-Sport. Doté d’une bonne technique et d’un sens du jeu particulièrement affiné, l’international suisse, passé par toutes les sélections nationales des U15 aux U18, brille par son aisance dans le jeu combiné et les petits espaces. Une panoplie offensive ultra-complète qui se traduit par des statistiques plus que prometteuses. Si sa saison actuelle en U19 est de très bonne facture avec 5 buts inscrits en 11 rencontres, son précédent exercice en U17 avait tout simplement affolé les compteurs. Le buteur avait alors trouvé le chemin des filets à 15 reprises en 14 apparitions sur 986 minutes de jeu, affichant un ratio monstrueux d’un but toutes les 65 minutes.

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Considéré en interne comme l’un des gros talents du centre de formation helvétique, Ilija Despotovic a logiquement été récompensé en mars dernier par la signature de son premier contrat professionnel, le liant au Lausanne-Sport jusqu’en juin 2029. Mais si la direction suisse souhaite ardemment conserver sa pépite pour la voir exploser en équipe première, la donne s’annonce particulièrement complexe en raison de courtisans venus de toutes parts puisque son profil a alerté les cellules de recrutement à travers toute l’Europe. Selon nos informations, la Ligue 1 est concrètement sur le coup avec des intérêts très prononcés de la part du LOSC et de l’OGC Nice. La féroce concurrence s’étend également à l’Allemagne avec Hoffenheim, Stuttgart et Wolfsburg, aux Pays-Bas via le géant de l’Ajax Amsterdam, le FC Utrecht et le NEC Nimègue, sans oublier la Belgique avec le RSC Anderlecht… À suivre.