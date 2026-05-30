Raheem Sterling arrêté après un accident sous l’emprise de stupéfiants !

Raheem Sterling traverse une nouvelle zone de turbulences, cette fois bien loin des terrains. L’ancien ailier international anglais de 31 ans a été arrêté jeudi matin sur l’autoroute M3 dans le Hampshire, après avoir percuté des barrières de sécurité avec sa Lamborghini. Aucun autre véhicule n’a été impliqué et aucun blessé n’a été déploré, mais la police a rapidement interpellé l’ancien ailier de Manchester City.

La suite après cette publicité

«Le conducteur, un homme de 31 ans originaire du Berkshire, a été arrêté pour conduite sous l’influence de stupéfiants, conduite dangereuse, possession de stupéfiants de classe C et refus de se soumettre à un test d’alcoolémie. Il a été libéré sous caution pendant la poursuite de l’enquête», a déclaré la police du Hampshire dans un communiqué paru aujourd’hui.

La suite après cette publicité

Sterling a refusé de se soumettre à un test d’alcoolémie

Les charges retenues contre lui sont lourdes. Il est accusé de conduite sous l’influence de stupéfiants, conduite dangereuse, possession de drogues de classe C (catégorie qui inclut notamment les tranquillisants, les stéroïdes ou le GHB) ainsi que refus de se soumettre à un test d’alcoolémie. Libéré sous caution dans l’attente des résultats de l’enquête, Sterling, qui évolue désormais à Feyenoord après avoir été libéré par Chelsea en janvier, traverserait selon ses proches une période particulièrement difficile sur le plan personnel.

Avec une carrière en chute libre depuis des années et un passage chez les Blues qui a enterré sa carrière, l’ancien prodige du football anglais connaît décidément un passage à la trentaine particulièrement complexe. Reste à savoir quelles seront les retombées judiciaires de cet épisode, qui risque de ternir encore plus la fin de carrière morose de Raheem Sterling.