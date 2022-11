Eduardo Camavinga soutenu par la FFF suite aux insultes racistes

La suite après cette publicité

Mardi, l'Equipe de France a pris un coup de massue sur la tête suite au forfait de Christopher Nkunku (25 ans). Le joueur de Leipzig s'est blessé lors de la séance d'entraînement, après un contact avec Eduardo Camavinga. Selon L'Equipe, l'ancien Titi se serait d'ailleurs blessé seul sur le changement de direction durant l'action où il était au duel avec le joueur du Real Madrid. Ce qui a provoqué une torsion de son genou.

Suite à cet incident, Camavinga a pris cher et a notamment été victime d'insultes racistes. Il a été soutenu par les Bleus. «Suite à la blessure de Christopher Nkunku, Eduardo Camavinga a été la cible de messages racistes sur les réseaux sociaux, regrette le compte de l’équipe de France. La FFF condamne avec la plus grande fermeté ces attaques et apporte son soutien à Eduardo», a-t-on pu lire sur le compte Twitter de l'équipe de France.