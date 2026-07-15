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Arsenal confirme le départ de Leandro Trossard

Par Maxime Barbaud
1 min.
Leandro Trossard @Maxppp

Trois ans et demi après son arrivée en provenance de Brighton contre 25 M€, Leandro Trossard quitte Arsenal. L’ailier belge de 31 ans rejoint Besiktas, lequel avait déjà communiqué il y a quelques heures sur le transfert du joueur.

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Les Gunners confirment la nouvelle, Trossard ayant passé avec succès sa visite médicale. Tout est en ordre pour ce transfert estimé à 18 M€. En vu durant ce Mondial où il a atteint les quarts de finale avec les Diables Rouges, le joueur a signé jusqu’en 2029, plus une année en option, sur les rives du Bosphore.

Pub. le - MAJ le
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