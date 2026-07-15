Coupe du Monde
Arsenal confirme le départ de Leandro Trossard
1 min.
@Maxppp
Trois ans et demi après son arrivée en provenance de Brighton contre 25 M€, Leandro Trossard quitte Arsenal. L’ailier belge de 31 ans rejoint Besiktas, lequel avait déjà communiqué il y a quelques heures sur le transfert du joueur.
La suite après cette publicité
Thank you, Leo ❤️— Arsenal (@Arsenal) July 15, 2026
Leandro Trossard has completed his permanent move to Besiktas 👇
Les Gunners confirment la nouvelle, Trossard ayant passé avec succès sa visite médicale. Tout est en ordre pour ce transfert estimé à 18 M€. En vu durant ce Mondial où il a atteint les quarts de finale avec les Diables Rouges, le joueur a signé jusqu’en 2029, plus une année en option, sur les rives du Bosphore.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Équipe de France : les médias français se lâchent sur Didier Deschamps après la sortie prématurée d’Adrien Rabiot
Explorer