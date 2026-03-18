Franck Ribéry annonce où il va entraîner

Ce soir, le Bayern Munich reçoit l’Atalanta Bergame en 1/8e de finale retour de l’UEFA Champions League. A cette occasion, Franck Ribéry (42 ans), légende du club bavarois, a été interrogé par La Gazzetta dello Sport. Le Français a évoqué cette rencontre et l’écurie allemande, mais aussi son avenir. Il a une idée précise du pays où il souhaite lancer sa carrière sur un banc.

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« Mon objectif est de devenir entraîneur. En attendant, je me forme. Coverciano est l’endroit idéal, on s’y sent comme chez soi. Je suis heureux d’être là-bas, je m’y sens à l’aise, j’ai rencontré beaucoup de gens formidables avec qui partager mon parcours. Où vais-je entraîner ? Je ne sais pas encore où, j’espère que ce sera en Italie, un pays que j’aime. Mais j’accepterais aussi l’opportunité de me lancer dans d’autres pays.» Ribéry se voit donc débuter en Italie, même si bien évidemment il ne ferme aucune porte.